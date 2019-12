Um jabuti fujão movimentou as redes sociais na cidade de Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba, no dia de Natal. Ele escapou do terreno onde vivia e foi encontrado no portão de uma casa, na Rua São Paulo, a cerca de quatro quadras de onde vive.

O reencontro do jabuti, que responde pelo nome de Rodolfo, com a dona, porém, levou algumas horas angustiantes. E tudo só deu certo graças à ajuda dos bombeiros da cidade, que postaram uma foto do bicho no Facebook.

A jornada de Rodolfo começou quando no dia de Natal uma pessoa chegou ao quartel dos bombeiros com uma caixa na mão. “O cidadão não sabia o que fazer com o jabuti e o deixou em nossas dependências. Pesquisamos o que ele comia e demos água e alimento a ele”, explica o bombeiro comunitário Eduardo Bonfim. Antes de deixar o bicho com os bombeiros, o morador buscou o dono no entorno da residência, mas não encontrou. Isso indica que o réptil pode ter circulado por várias quadras até ser encontrado.

Para tentar achar o dono de Rodolfo os bombeiros tiveram a ideia de postar uma imagem de Rodolfo no Facebook em um grupo de moradores da cidade. “Com a postagem, apareceu um senhor que queria levar o jabuti para a chácara dele, para formar um casal. Porém, na mesma hora apareceu a dona de Rodolfo”, explica o bombeiro. Todo esse imbróglio envolvendo o destino de Rodolfo durou cerca de cinco horas.

O fato curioso é que a dona do jabuti não sabia exatamente desde quando Rodolfo estava desaparecido. “Ela nos contou que o jabuti tinha o costume de se esconder no terreno e, por isso, só deu conta do sumiço quando a postagem viralizou nas redes sociais”, explica Bonfim. A entrega foi feita e todos voltaram bem para casa.

Histórico animal!

O resgate de Rodolfo não foi o primeiro atendido pelo bombeiro comunitário Eduardo Bonfim. Há cerca de dois anos, ele resgatou um veado-catingueiro que estava ferido com um tiro na perna.

“Eu e minha esposa resgatamos o veado nos dutos de uma barragem. Levamos para uma clínica que fez o atendimento”, lembra orgulhoso. Outro caso foi uma cobra de 2,5 metros resgatada em um banheiro de uma casa em Rio Branco do Sul. “Só em Rio Branco mesmo para acontecer uma coisa dessas”, brincou.