Ipês e cerejeiras: Curitiba distribui 10 mil mudas de árvores; onde pegar

Em alusão ao Dia do Meio Ambiente, comemorado nesta quarta-feira (05), a capital paranaense distribui 10 mil mudas de árvores. A ação do plantio comunitário acontece em todas as Ruas da Cidadania e faz parte do programa 100 Mil Árvores. As espécies disponíveis são ipês, cerejeiras do Japão, jabuticaba e pitanga.

A prefeitura reforça que o plantio das mudas deve ser feito de maneira responsável. Além disso, para plantar em via pública, é preciso obter autorização.

Onde buscar a muda no Dia do Meio Ambiente:

CIC: Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460, a partir das 9h

BOA VISTA: Av. Paraná, 3.600, a partir das 9h

BOQUEIRÃO: Av. Marechal Floriano Peixoto, 8.430, a partir das 9h

CAJURU: Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150, a partir das 9h

PINHEIRINHO: Av. Winston Churchill, 2033, a partir das 9h

PORTÃO: Rua Carlos Klemtz, 1.700, a partir das 9h

SANTA FELICIDADE: Rua Santa Bertila Boscardin, 213, a partir das 9h

MATRIZ: Praça Rui Barbosa, 101, a partir das 9h

TATUQUARA: Rua Olivardo Konoroski Bueno, a partir das 9h

BAIRRO NOVO: Rua Tijucas do Sul, 1.700, a partir das 14h

