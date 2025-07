Investigado por homicídio na Estrada da Graciosa é alvo de grande operação na RMC

Nesta terça-feira (16), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpre um mandado de prisão e três de busca e apreensão contra um homem investigado por sequestrar e matar um homem de 36 anos no dia 19 de junho. O corpo foi encontrado na Estrada da Graciosa, entre os quilômetros 10 e 11, em Morretes, no Litoral do Estado.

O principal suspeito foi localizado em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. As investigações seguem em andamento para identificar e prender os demais envolvidos no crime. A ação conta com o apoio de cães farejadores da PCPR.

Entenda o caso

Israel Wilian dos Santos Silva foi identificado no dia 22 de junho, três dias após o desaparecimento. O corpo, encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Paranaguá, apresentava marcas de disparos na testa e na mão.

De acordo com a PCPR, a execução ocorreu no mesmo dia do sequestro. “Apuramos que, no fim da tarde do dia 19, ao menos dois suspeitos estiveram na residência e chamaram por seu pai e seu irmão. Quem os atendeu foi a vítima, que acabou levada pelos autores”, afirmou o delegado André Rosa Silva, responsável pela investigação.

A vítima teria sido forçada a entrar em um veículo por indivíduos ainda não identificados. Depoimentos apontam que o alvo dos criminosos não era Israel.

