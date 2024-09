Inverno de 2024 é o mais quente da história em Curitiba

A estação mais fria do ano está acabando. O inverno 2024 foi o mais quente de toda a história em Curitiba. O motivo está relacionado com a retirada de pontos da natureza como a vegetação para a construção de prédios. A mudança climática é uma preocupação mundial devido as mortes provocadas por enchentes, queimadas e mesmo pelo aumento na temperatura na Europa.

De acordo com o Simepar, que iniciou as medições de temperaturas em 1997, o inverno de 2024 registrou na capital paranaense a maior temperatura média das últimas décadas, com 15,9ºC . O recorde anterior foi em 2006, quando registrou a média de 15,8ºC.

Além de Curitiba, outros cidades paranaenses ficaram mais quentes comparadas as médias históricas como Paranavaí, Londrina, Cambará e Maringá.

Em entrevista para a RPC, o meteorologista Reinaldo Kneib, comentou sobre essa mudança climática do inverno que termina no dia 22 de setembro.

“Na região de Curitiba a cidade tá crescendo, a população dobrou nos últimos 20, 30 anos, então retirou-se a floresta, alterou a vegetação, construção de casas, enfim, toda essa parte emite gases para a atmosfera, a própria impermeabilização do solo na construção civil. Isso favoreceu que temos uma ilha de calor, mais quente que no seu entorno”, disse o meteorologista.

Preocupação mundial

A mudança climática preocupa brasileiros quando questionados do tema. Em uma pesquisa realizada pelo PNUD com a Universidade de Oxford e o instituto GeoPoll em julho deste ano, 85% responderam que estão angustiados e esperam atitudes firmes do governo.

Mais de 75 mil pessoas, de 87 idiomas diferentes, em 77 países, responderam a 15 perguntas sobre mudança climática na pesquisa. As questões foram formuladas com o objetivo de compreender como as pessoas estão sentindo o impacto da mudança global do clima e como pretendem que os líderes mundiais reajam. Os países pesquisados representam 87% da população mundial.

E Curitiba?

Curitiba é uma das pioneiras no Brasil a tratar o assunto como uma política pública municipal. No final de 2020, foi lançado o Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas de Curitiba (PlanClima), um compromisso de reduzir a emissão pelo menos 1,4 gigatoneladas de carbono até 2030, e buscar zerar em 2050.

Projetos como a utilização de ônibus elétricos que emite menos poluentes, o plantio de mais árvores, e uso mais frequente de painéis fotovoltaicos, criação de parques colaboram com o clima.

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?