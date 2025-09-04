Interdições em importante rua do bairro Alto da XV exige atenção de motoristas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Rua Almirante Tamandaré, no bairro Alto da XV, terá mudanças no trânsito a partir das 8h desta quinta-feira (4). O tráfego não será totalmente bloqueado, mas haverá interdições temporárias em diferentes pontos por conta das obras de revitalização do asfalto, que seguem até as 17h.

A intervenção contempla um trecho de 1,73 km entre as ruas Augusto Stresser e Ubaldino do Amaral. O trabalho inclui o processo de fresagem e recapeamento, que consiste na retirada de camadas deterioradas do pavimento e na aplicação de um novo revestimento asfáltico, garantindo mais durabilidade e segurança para motoristas e pedestres.

Sob responsabilidade da Superintendência de Manutenção Urbana da Secretaria do Governo Municipal (SGM), a previsão é de que o serviço seja concluído até a próxima sexta-feira (12), desde que não haja interferência das condições climáticas.

Durante a execução, agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) estarão na região para orientar motoristas e organizar o tráfego. A orientação da Prefeitura de Curitiba é que os condutores redobrem a atenção, reduzam a velocidade e, sempre que possível, busquem rotas alternativas para evitar congestionamentos.

