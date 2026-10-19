Instrutora de autoescola é flagrada dando aula com CNH cassada em Curitiba

Uma denúncia anônima levou equipes do Detran-PR e do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) a flagrarem uma situação irregular nas ruas de Curitiba nesta segunda-feira (19). Uma instrutora de autoescola foi abordada enquanto ministrava aula na região do Tarumã e acabou autuada após os agentes confirmarem que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dela estava cassada.

A abordagem aconteceu nas proximidades da sede do próprio órgão de trânsito. Com a confirmação da irregularidade, o caso deve evoluir para a perda definitiva do direito de dirigir da profissional. A autoescola responsável pelo veículo também foi autuada por permitir que um condutor sem habilitação válida estivesse à frente de um carro do Centro de Formação de Condutores (CFC).

Além das sanções imediatas de trânsito, o Detran-PR informou que abrirá um processo administrativo interno para descredenciar a instrutora, impedindo que ela continue ministrando aulas.

O órgão também afirmou que vai apurar se a empresa tinha conhecimento prévio da situação da funcionária — caso seja comprovada a conivência ou negligência, o estabelecimento poderá ter o atendimento suspenso temporariamente.

Segundo a legislação de trânsito brasileira e as normas do Contran, possuir CNH válida e em situação regular é requisito obrigatório para exercer a função de instrutor.

De acordo com a direção do Detran-PR, a fiscalização integrada e o apoio da população por meio de denúncias são fundamentais para garantir a segurança nas vias e a qualidade na formação dos novos motoristas da capital paranaense.