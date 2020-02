O Instituto GRPCOM conquistou três importantes prêmios nacionais na 13ª edição do Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo Sustentável. A cerimônia de premiação aconteceu na noite de quinta-feira (6), em Curitiba. Os projetos vencedores foram Ler e Pensar (Gazeta do Povo), Televisando (RPC), e o Programa Impulso (IGRPCOM).

Os projetos que concorriam aos prêmios foram divididos em quatro categorias: Empreendedorismo social, Empreendedorismo ambiental, Empreendedorismo econômico e Empreendedorismo educacional. O projeto Televisando recebeu o troféu de destaque em Empreendedorismo Educacional. Nesta mesma categoria, o Ler e Pensar ficou com a menção honrosa. Já na categoria de Empreendedorismo Social, quem levou o troféu foi o Programa Impulso.

Para o Instituto, o reconhecimento alcançado com os prêmios conquistados mostra a importância de trabalhar com a educação e Terceiro Setor, no Paraná e também, em outros estados.

“Foi uma honra muito grande, afinal, os outros projetos também eram muito bons. É uma grande satisfação saber que o que a gente está fazendo tem impacto no empreendedorismo do país”, diz empolgada Ana Gabriela Borges, Superintendente do Instituto GRPCOM.

Na equipe do Instituto do GRPCOM 14 profissionais se dedicam diariamente aos projetos. Equipe que conta com o apoio de voluntários, empresas e outros órgãos. “A gente não faz nada sozinho. Temos o apoio de muitas pessoas e de muitos parceiros. Sem eles, nada do que conseguimos realizar seria possível. Os prêmios também são deles”, agradece Ana Gabriela.

Responsabilidade social

Foto: Divulgação.

O Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo Sustentável reconhece ideias que colaboram para que a sociedade fique mais atenta e adote ações mais conscientes relacionadas à sustentabilidade no planeta. A premiação é uma iniciativa da ISAE Escolas de Negócios, de Curitiba.

“Esse reconhecimento é de importância extremamente significativa pelo seu alcance de natureza social, ambiental, fazendo com que o conjunto da sociedade possa estar participando e melhorando a qualidade de vida da população e, principalmente, daqueles menos favorecidos”, explica Norman de Paula Arruda Filho, idealizador do prêmio e presidente do ISAE.

Projetos vencedores do IGRPCOM

Foto: Divulgação.

TELEVISANDO: Criado em 2008, o Televisando é um projeto de educação e comunicação, que tem como objetivo promover a reflexão sobre temas sociais relevantes e contribuir para a construção da cidadania. Todos os anos, o projeto define uma temática para ser trabalhada e leva o assunto às salas de aula por meio de reportagens produzidas e exibidas pela RPC. A proposta é colocar a força da televisão a serviço da educação e mobilizar educadores, educandos e familiares para soluções éticas, sustentáveis e transformadoras.

LER E PENSAR: o Ler e Pensar é um projeto de incentivo à leitura, cidadania e alfabetização midiática que, por meio da mídia jornal e da educação, contribui para a formação de professores em todo o Paraná.

PROGRAMA IMPULSO: O Programa Impulso oferece ferramentas para capacitar organizações do terceiro setor, promove conexões e novos vínculos entre pessoas e instituições.