Inscrições para cursos gratuitos do Senac começam nesta terça

A partir desta terça-feira (22), estarão abertas as inscrições para os cursos à distância oferecidos gratuitamente pela Prefeitura Municipal de Araucária, em parceria com o Senac. Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de maio ou enquanto houver vagas disponíveis. As turmas possuem número limitado de participantes.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Agência do Trabalhador, localizada na Rua Álvaro Linhares Ehlke, nº 333, no bairro Sabiá, no horário das 8h às 16h30.

Os cursos são destinados à população de Araucária com 14 anos ou mais. No caso de menores de 18 anos, é obrigatória a presença de um responsável legal no momento da inscrição.

Documentos para a inscrição

Os documentos necessários para se inscrever em qualquer um dos cursos são os seguintes:

Documento original com foto (RG);

CPF;

Comprovante de endereço atualizado (conta de luz, água, telefone, por exemplo);

Certidão de nascimento ou de casamento;

Histórico escolar ou declaração de matrícula, para aqueles que ainda não tiverem concluído o ensino fundamental ou estejam cursando o 9º ano.

No momento da inscrição, é necessário informar um e-mail válido para acesso à plataforma de ensino. Para a participação nas aulas, a pessoa deve ter acesso a um computador ou outro dispositivo com conexão à internet. As instruções para o início das aulas e acesso à plataforma serão enviadas por e-mail após o encerramento do período de inscrições.

Cursos oferecidos

A parceria entre a Prefeitura de Araucária e o Senac disponibiliza 26 cursos de qualificação profissional à distância. A lista completa está disponível a seguir:

Marketing Digital: Google Meu Negócio

Encantamento e Confiança: Competências do Vendedor na Era Digital

Fundamentos do Marketing Imobiliário

Negociação em Vendas

Varejo 360º

Turismo de Experiência: Design de Serviços para Experiências Memoráveis

Soft Skills

Sensemaking: Storytelling para Relatórios e Resultados

Qualidade no Atendimento

Primeiros Passos da Venda On-line

Planejamento Estratégico: Fundamentos, Implantação e Desdobramento

OKRs e Gestão Estratégica

Novos Desafios no Mundo Corporativo

Marketing Digital: Copywriting e Funil de Captação

IA Aplicada e Produtividade

Gestão da Excelência e o Ciclo PDCA

Ferramentas para Gestão de Projetos

Experiência de Compra e Net Promoter Score – NPS

Excel para Negócios

Encantamento e Experiência do Usuário: Design de Serviços

Empreendedorismo e Lean Startup

Customer Success: Abordagens de Fidelização e Encantamento

Desmistificando a Inovação

Comunicação Não Violenta para Líderes e Equipes

Business Model Canvas e Plano de Negócios

Abordagens para Inovação Princípios do Design Thinking