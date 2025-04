Chuva de meteoros poderá ser vista no Paraná; veja quando e como

Uma chuva de meteoros está atravessando o espaço e terá seu ápice em 2025, próximo da Terra, na madrugada do dia 22 de abril, por volta das 2h. O evento, também conhecido como avistamento de estrelas cadentes, tem média estimada de 15 meteoros por hora.

Para assistir, os amantes da observação do céu a olho nu deverão procurar um horizonte Norte sem qualquer poluição luminosa. Quanto mais escuro o local e seus arredores, mais chances de observar os meteoros.

No Paraná, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), áreas ao redor de municípios como Apucarana, Umuarama, Cianorte, Santo Antônio da Platina, Foz do Jordão, Marquinho e Sertanópolis, embora a visibilidade não esteja totalmente garantida, há chance de contemplar o espetáculo celeste, especialmente em áreas com menor poluição luminosa.

“Nas regiões do Norte Pioneiro, Norte Central, Noroeste, Oeste, Sudoeste e Centro-Sul, a previsão indica predomínio de nebulosidade alta, caracterizada por nuvens mais elevadas e menos espessas, o que pode permitir aberturas pontuais no céu na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Já entre os Campos Gerais, Sudeste, Região Metropolitana de Curitiba e Litoral, a maior concentração de nuvens deverá impossibilitar a visualização do fenômeno”, explica Júlia Munhoz, meteorologista do Simepar.

Líridas

A chuva de meteoros Líridas ocorre porque a Terra vai cruzar, entre segunda e terça-feira (21 e 22), a órbita por onde passou o cometa Thatcher, descoberto em 1861. Os fragmentos da chuva de meteoro Líridas são deixados por este cometa enquanto ele orbita o Sol.

A chuva de abril recebe este nome em homenagem à constelação de Lyra, considerada o radiante da chuva, ou seja, o ponto no céu de onde os meteoros parecem se originar.

Apesar da aproximação destas partículas e detritos, a terra não está em risco, de acordo com o coordenador do Observatório Astronômico e Planetário (OACEP) do Colégio Estadual do Paraná, Professor Amauri José da Luz Pereira.

“Os detritos sólidos deixados ao longo da órbita desse cometa adentram a atmosfera terrestre com velocidades a partir dos 3.000 km/h podendo chegar a incrível marca 150.000 km/h. Devido a essa velocidade supersônica e ao atrito provocado por isso com a atmosfera esses detritos manifestam um fenômeno por frações de segundos conhecido como meteoros ou estrelas cadentes, e normalmente quando entram na Terra se desintegram”, afirma Pereira.

Por ter um radiante abaixo dos 20 meteoros por hora, Líridas não está na tabela de chuva de meteoros de 2025 do OACEP. Mas há um calendário das próximas chuvas de meteoros para quem é entusiasta da observação do céu e quer se programar para acompanhar. Acesse AQUI.