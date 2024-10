Inscrições para concurso dos Correios estão abertas; Paraná tem 287 vagas

As inscrições para o concurso público da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos abriram nesta quinta-feira (10) e seguem até o dia 28 de outubro. Com oportunidades em vários estados do país, no Paraná foram abertas 287 vagas, incluindo vagas em Curitiba. (veja tabela abaixo).

Foram divulgados na quarta-feira (09) os dois editais de concursos públicos que juntos oferecem 3.511 vagas no país. Foram publicados no Diário Oficial da União os editais para os cargos de Agente de Correios (carteiro) e Analista de Correios de nível superior.



As provas dos dois concursos vão acontecer no dia 15 de dezembro em várias cidades do Paraná. O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) é o responsável pelo concurso. Confira os editais completos no site do IBFC.

Para o cargo de carteiro são 274 vagas no Paraná. As vagas são para as macrorregiões das cidades de Cascavel (122 vagas), Londrina (64 vagas), Maringá (51 vagas) e Ponta Grossa (37 vagas).

As oportunidades são para ampla concorrência, pessoas com deficiência e negros/indígenas. A carga horária é de 44 horas semanais e o salário R$ 2.429,26. A taxa de inscrição para o concurso é de R$ 39. É exigida formação no ensino médio.

Já o concurso para Analista de Correios de nível superior dispõe de 412 vagas totais, sendo 13 vagas em Curitiba para os cargos: advogado (1), analista de sistema (1), arquiteto (1), assistente social (2), engenheiro civil (2), engenheiro elétrico (2) , engenheiro mecânico (2) e engenheiro de produção (2).

O salário é no valor de R$ 6.872,48. Engenheiros e arquitetos terão complemento salarial para atender o piso mínimo legal da categoria. A carga horária de trabalho é de 44 horas e a taxa de inscrição R$ 42.

Em Curitiba as vagas abertas são para nível superior. Confira a tabela completa:

Concurso Agente dos Correios – carteiros Ampla concorrência Pessoas com deficiência Negros

/indígenas Total Cascavel 73 12 37 122 Londrina 39 6 19 64 Maringá 31 5 15 51 Ponta Grossa 22 4 11 37 Concurso Analista dos Correios de nível superior com vagas em Curitiba Advogado 1 1 Analista de Sistemas – suporte de sistemas 1 1 Arquiteto 1 1 Assistente Social 1 1 2 Engenheiro Civil 1 1 2 Engenheiro – Engenharia Elétrica 1 1 2 Engenheiro – Engenharia Mecânica 2 2 Engenheiro – Engenharia de Produção 1 1 2

