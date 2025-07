Inscrições para a Feira Sabores do Paraná estão abertas até 14 de julho

O Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, em Curitiba, vai se transformar numa verdadeira vitrine do que há de melhor na produção rural paranaense. Em agosto, 140 empreendedores rurais terão a oportunidade de mostrar os verdadeiros sabores do Paraná para os curitibanos e visitantes da região. As inscrições para participar dessa feira seguem abertas até 14 de julho.

Muito mais que uma simples feira de produtos, o evento promete uma imersão completa na cultura gastronômica do estado. Além da comercialização dos produtos, os visitantes poderão conferir aulas-show que vão destacar não só a gastronomia, mas também as riquezas turísticas das diversas regiões paranaenses.

A iniciativa é fruto de uma parceria robusta entre várias entidades, tendo como carro-chefe o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), junto com a Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Curitiba, Faep-Senar-PR, Sebrae/PR, Fetaep e Ceasa-PR.

Como se inscrever na Feira Sabores do Paraná

Para se inscrever, os produtores precisam estar com a documentação em dia. Karoline Marques, coordenadora estadual de Agroindústria do IDR-Paraná, explica que é necessário ter o CAF (Cadastro Nacional da Agricultura Familiar) ativo. As agroindústrias que trabalham com alimentos precisam estar com a regularização sanitária em dia, de acordo com o tipo de produto. Também é obrigatório que os produtos sejam rotulados conforme a legislação vigente.

O artesanato também tem seu espaço garantido na feira, desde que carregue características de identidade regional ou utilize matérias-primas diretamente da propriedade rural.

Quer participar? As inscrições podem ser feitas pelo site do IDR-Paraná ou diretamente em um escritório do Instituto no município do interessado. É importante destacar que a inscrição não garante a vaga – os candidatos passarão por uma seleção. Podem participar tanto empreendedores individuais quanto organizações como cooperativas e associações. Os jovens rurais, com até 29 anos, terão prioridade na seleção.

Os produtores que se inscreverem saberão se foram selecionados a partir do dia 25 de julho, quando a lista oficial será divulgada.

Para mais informações acesse o regulamento. Inscrições AQUI.

História da feira Sabores do Paraná

A feira tem uma história rica no calendário paranaense. Depois de um hiato, ela retornou em 2024 com 76 agroindústrias familiares de 56 municípios. Este ano, o número de expositores praticamente dobra. Em 2024, dez expositores vieram do Rio Grande do Sul, mostrando seus produtos no Paraná através de uma parceria solidária, que visava apoiar os municípios atingidos pelas fortes chuvas que devastaram o estado gaúcho em maio do mesmo ano.

Realizada tradicionalmente no Parque Barigui, a feira aconteceu regularmente de 2000 a 2014. Segundo Karoline, o objetivo em retomar o evento é divulgar os produtos coloniais do Estado, com destaque para a produção regional. “O turismo rural também será apresentado durante a feira. Queremos mostrar o que há de mais forte em turismo em cada região”, afirmou.