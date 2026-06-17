Inflação desacelera em Curitiba e revela os vilões dos consumidores em maio

Uma análise realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), com base nos dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) revelou os principais vilões do bolso do paranaense em maio. A conta de luz e o preço dos alimentos in natura ainda continuam pesando no orçamento dos consumidores.

A inflação oficial de Curitiba e região desacelerou e ficou em 0,29% no mês, abaixo da média nacional, que foi de 0,58%. No acumulado de um ano, a inflação alcançou 3,33% na capital e região, ficando também abaixo da média brasileira, de 4,72%.

Na análise do assessor econômico Lucas Dezordi, da Fecomércio, o cenário nacional exige atenção diante das incertezas externas como o conflito no Oriente Médio, que pode afetar os custos de energia e transporte.

O principal impacto na inflação local da alta de 4,54% na energia elétrica residencial. O transporte ajudou a conter o índice, com recuo de 1,40%, reflexo da queda de 2,49% nos preços dos combustíveis.

A alimentação em casa, para o assessor econômico, ainda pressiona os preços para cima em razão de fatores sazonais e também pelos custos da cadeia produtiva, como a alta do combustível.

A cenoura lidera o ranking de altas em Curitiba e Região Metropolitana, com avanço de 120,14%, seguida pelo pepino (+114,43%), tomate (+100,04%), batata-inglesa (+94,80%), cebola (+72,94%), leite longa vida (+30,46%) e repolho (+22,95%).

Altas e recuos nos últimos 12 meses

Na comparação dos últimos 12 meses, a cenoura também lidera os aumentos, com alta de 120,73%, seguida pelo pepino (+99,24%), passagem aérea (+55,76%), tomate (+38,88%), cebola (+33,87%), joias (+25,64%), batata-inglesa (+22,87%) e chocolate em barra (+21,74%).

Entre os produtos que mais recuaram no período estão arroz (-21,16%), emplacamento e licença (-20,84%), azeite de oliva (-19,24%), café moído (-16,92%), ovos de galinha (-16,31%), cortinas (-15,80%) e açúcar cristal (-15,58%).