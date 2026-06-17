Hemorragia na perna

Ataque de gato em terminal de Curitiba deixa idoso em estado grave

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eloá Cruz
- Atualizado: 17/06/26 17h52
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Viatura do Corpo de Bombeiros, imagem ilustrativa.
Siate atende idoso com hemorragia grave após ataque de gato em terminal. Foto: Gilson Abreu/ANP

Um idoso de 73 anos foi encaminhado com hemorragia grave ao pronto-socorro do Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba, após ser atacado por um gato na tarde desta quarta-feira (17). A situação aconteceu no Terminal Capão da Imbuia, na região leste da cidade. Uma equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, foi acionada para atender a ocorrência.

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De acordo com os bombeiros, o felino atacou o idoso na região da perna. Por causa da gravidade do ferimento, a vítima foi levada ao hospital com sangramento ativo. O estado do idoso é grave, segundo o Siate, por causa da idade e também pela hemorragia.

O Corpo de Bombeiros não soube informar se o gato pertencia a algum usuário do transporte coletivo ou se não tinha um tutor definido. Também não há informações se o gato chegou a ser capturado ou recolhido.

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