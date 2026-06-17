Ataque de gato em terminal de Curitiba deixa idoso em estado grave

Um idoso de 73 anos foi encaminhado com hemorragia grave ao pronto-socorro do Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba, após ser atacado por um gato na tarde desta quarta-feira (17). A situação aconteceu no Terminal Capão da Imbuia, na região leste da cidade. Uma equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, foi acionada para atender a ocorrência.

De acordo com os bombeiros, o felino atacou o idoso na região da perna. Por causa da gravidade do ferimento, a vítima foi levada ao hospital com sangramento ativo. O estado do idoso é grave, segundo o Siate, por causa da idade e também pela hemorragia.

O Corpo de Bombeiros não soube informar se o gato pertencia a algum usuário do transporte coletivo ou se não tinha um tutor definido. Também não há informações se o gato chegou a ser capturado ou recolhido.