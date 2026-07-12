Incêndio em prédio no Centro de Curitiba deixa dois mortos e um ferido grave

Um edifício residencial pegou fogo na madrugada deste domingo (12), no Centro de Curitiba, e provocou a morte de duas pessoas. O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) foi acionado para atender à ocorrência por volta das 2h26, na Rua Conselheiro Laurindo.

De acordo com informações dos bombeiros, o incêndio começou em um apartamento no primeiro andar. O local havia sido subdividido por divisórias de madeira em cerca de oito quartos. O fogo consumiu completamente a unidade. As chamas também atingiram parcialmente um apartamento no terceiro andar.

Durante a ocorrência, o Corpo de Bombeiros localizou as vítimas no interior do apartamento incendiado. Uma mulher, de 63 anos, estava em um dos quartos atingidos pelas chamas. Um homem, de aproximadamente 60 anos, foi encontrado no banheiro. Além das duas vítimas fatais, um homem, de 62 anos, foi resgatado com ferimentos graves e encaminhado ao hospital.

Foto: Corpo de Bombeiros do Paraná

Prédio no Centro de Curitiba é interditado após incêndio

As equipes do CBMPR realizaram a evacuação de todos os moradores do edifício. Para o combate ao incêndio e o rescaldo da área, foram utilizados cerca de 7 mil litros de água.

Após avaliação técnica da COSEDI, o edifício foi interditado devido ao comprometimento estrutural provocado pelo incêndio. Concluído o atendimento dos bombeiros, o local permaneceu sob responsabilidade da Polícia Militar. A Defesa Civil Municipal prestou apoio à ocorrência, e a Fundação de Ação Social (FAS) realizou o acolhimento dos moradores desalojados, disponibilizando abrigo temporário para aqueles que necessitavam de assistência.

As causas do incêndio ainda serão apuradas.