Incêndio de grandes proporções causa destruição em empresa da RMC

Um incêndio de grandes proporções em uma empresa em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, exigiu uma verdadeira força-tarefa por parte dos Bombeiros. Uma fábrica de lonas e embalagens foi completamente destruída pelas chamas, que começaram por volta das 22h deste sábado. Apesar da intensidade das chamas, ninguém ficou ferido.

Foram necessários 19 bombeiros para o combate ao incêndio da empresa, localizada na rua Caetano Munhoz da Rocha, no bairro Ouro Verde, em Campo Largo. O trabalho completo levou cerca de três horas e foram utilizados 78 mil litros de água para conter o incêndio. Foram destruídos cerca de 800 m² da indústria, 4 veículos e uma residência de madeira aos fundos da empresa, e destruição parcial de outro veículo.

Segundo relato dos Bombeiros logo que as equipes chegaram já se depararam com um barracão totalmente em chamas, com intenso fluxo de calor e próximo de atingir um segundo espaço da empresa que tinha cerca de 70 toneladas de produtos estocados.

Durante o combate ao incêndio as equipes relataram que houve grande dificuldade no suprimento de água, pois os hidrantes da região estavam secos ou com pouca vazão. A concessionária Via Araucária enviou um caminhão pipa de apoio, com 8 mil litros de água.

Apesar das dificuldades, perto da 1h da madrugada deste domingo o fogo nos contêineres e pilhas laterais foi controlado. Às 4h já era possível utilizar maquinário da empresa para movimentação de material e auxílio no rescaldo. Toda a ocorrência foi concluída às 5h.