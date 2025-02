Mega-Sena 2829 premia duas apostas de Curitiba: resultado!

Dois apostadores de Curitiba viveram momentos de muita emoççao, com o sorteio da Mega Sena 2829, na noite deste sábado (15). Os apostadores acertaram a quina e foram agraciados com um valor considerável. Nenhum apostador acertou as seis dezenas da sorte e o prêmio para terça-feira (18) saltou para R$ 90 milhões.

Resultado Mega Sena 2829: 13, 22, 38, 46, 51 e 56

Cada uma das apostas vencedoras de Curitiba levará para casa um prêmio de R$ 52.384,82. As apostas foram do tipo simples com 6 números cada. Veja abaixo o detalhamento:

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$52.384,82 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$52.384,82

Mega Sena tem prêmio de R$ 90 milhões

O prêmio principal da Mega Sena continua acumulado. Nenhum apostador em todo o país conseguiu acertar as seis dezenas sorteadas, o que elevou o valor do próximo concurso para a impressionante cifra de R$ 90 milhões. O próximo sorteio está marcado para terça-feira.

Como jorgar na Mega Sena?

A Mega-Sena é uma das loterias mais populares do Brasil, atraindo milhões de apostadores em busca do sonho de mudar de vida. Para apostar o jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com seis números, custa R$ 5, com chances de ganhar de uma em 50 milhões. Já se o apostador jogar com 20 dezenas, o máximo permitido, as chances de ganhar passam a ser de uma em 1292.