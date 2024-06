Um incêndio de grandes proporções atinge uma distribuidora de frutas na Lapa, na região metropolitana de Curitiba. Todas as equipes do Corpo de Bombeiros da cidade trabalham no combate às chamas e soldados da capital foram enviados para ajudar nos trabalhos.

Até o momento, não há informações sobre feridos ou ainda sobre o que pode ter causado o incêndio.

