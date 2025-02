Imóveis do Paraná deixaram de limpar a caixa d’água em 2024; veja como higienizar

No Paraná, uma pesquisa encomendada pela Sanepar aponta que, entre os imóveis residenciais que possuem caixa-d’água, em 63,8% foi feita a limpeza do reservatório no último ano. No entanto, o mesmo estudo revela que 30,7% das caixas não foram higienizadas neste período. Outros 5,5% não souberam responder.

O levantamento, realizado em dezembro do ano passado pelo Instituto Paraná Pesquisa, levou em conta o universo de 87,4% dos imóveis residenciais que dispõem de caixa-d’água domiciliar.

O diretor de Operações da Sanepar, Sérgio Wippel, enfatiza que o ideal é que 100% dos imóveis tenham a caixa-d’água instalada, e que também os moradores façam a sua manutenção corretamente. Além de garantir o suprimento de água em caso de paralisação do sistema, a caixa-d’água deve estar bem protegida, limpa e desinfetada.

Ele destaca que, na amostra de pesquisa, embora um número elevado de clientes esteja fazendo a higienização do reservatório domiciliar com frequência, como se recomenda, um terço ainda precisa providenciar a limpeza o quanto antes, lembrando que o hábito da manutenção periódica da deve ser assimilado por todos os usuários, sem exceção.

Foto: Divulgação/Sanepar

“A limpeza do reservatório deve fazer parte da rotina de manutenção do imóvel, qualquer que seja sua finalidade de uso. O equipamento que armazena a água que consumimos deve receber extrema atenção e cuidados”, disse.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, também enfatiza que a limpeza da caixa-d’água é fundamental para garantir a qualidade da água consumida pela população. “A falta de manutenção pode levar à proliferação de micro-organismos e até mesmo da dengue, comprometendo a saúde das famílias. Por isso, orientamos que essa higienização seja feita regularmente, garantindo água limpa e segura para todos”, afirmou.

Água limpa na caixa

A Sanepar informa que garante a qualidade da água fornecida até o ponto de entrada do imóvel, onde ela chega conforme estabelecem os padrões de potabilidade do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde (OMS). Por mês, são feitas mais de 600 mil análises da água, para garantir a qualidade e a segurança do produto que é distribuído à população em todo o Paraná e em Porto União (SC).

Para manter esta qualidade, a recomendação da Companhia é para que a limpeza da caixa-d’água seja feita a cada seis meses ou sempre que necessário. Além de limpa, a caixa-d’água também precisa estar bem vedada.

Caso a tampa da caixa não esteja bem fechada ou haja qualquer problema na sua vedação, há o risco de entrada de sujeira ou até mesmo insetos e pequenos animais, comprometendo a qualidade da água e colocando em risco a saúde dos usuários. Se isso ocorrer, a água armazenada precisa ser descartada e a caixa-d’água limpa imediatamente.

Também é recomendada a limpeza da caixa quando a água fica parada por longos períodos, sem circulação, como no caso de imóveis de veraneio ou temporariamente desocupados, como aqueles para venda ou locação.

Como limpar a caixa d’água

Saiba como fazer a higienização da caixa-d’água seguindo o passo-a-passo abaixo ou seguindo mais informações disponíveis no Guia do Cliente da Sanepar.

Fonte: Sanepar