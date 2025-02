Planejamento falho ou descaso? Ciclovia com postes gera revolta na RMC

Construída para facilitar a locomoção de pedestres e ciclistas, um trecho de uma ciclovia em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), acabou virando motivo de irritação e insegurança de quem passa por ela. A ciclovia fica na Rua Abel Scuissiato, uma extensa via que passa por bairros como Atuba e Maracanã. O problema é que em determinados trechos postes foram fixados no meio do caminho.

Sem outra alternativa, os ciclistas e pedestres precisam andar na movimentada rua para desviar dos ‘obstáculos’. Proprietária de um comércio na região, Fernanda Cristina de Borba relata que esses postes causam incômodos e acidentes.

“Quando tem pedestre na calçada, os ciclistas precisam desviar pela via e isso acaba sendo muito perigoso quando a via está movimentada com veículos. Por ter carros estacionados, eles se arriscam e pode acontecer um acidente. Já aconteceu de um ciclista estar vindo pela calçada e precisou desviar pela rua, um cliente que havia acabado de chegar foi abrir a porta do carro e acabou acertando o ciclista que desviava de um pedestre”, comenta.

Fotos: Rodrigo Cunha / Tribuna do Paraná.

A comerciante explica que nesses trechos da ciclovia não é possível conciliar a passagem de pedestres e ciclistas ao mesmo tempo. “O maior prejudicado é o pedestre, que por ser uma via bem movimentada precisa disputar espaço com os ciclistas. Além disso, [os postes] dificultam muito a passagem das pessoas, cadeirantes, idosos, pessoas com carrinho de bebês”, diz.

De acordo com Fernanda, o problema acontece desde 2020, quando reformaram a Rua Abel Scuissiato. Além de atrapalhar a passagem, ela também afirma que os postes provocam outra situação: “um grande problema recorrente são os fios dos postes que ficam pendurados. Além de atrapalhar os pedestres e ciclistas, acaba atrapalhando nossa entrada [da loja]”.

O que diz a prefeitura?

Procurada pela reportagem da Tribuna do Paraná, a Prefeitura de Colombo disse que a Secretaria de Obras e Viação está conduzindo um estudo técnico para avaliar a melhor solução em relação à presença de postes na ciclovia da Rua Abel Scuissiato.

“Dessa forma, não há um prazo definido para possíveis intervenções no local, uma vez que o estudo ainda está em andamento. A Prefeitura reforça seu compromisso com a segurança e a sinalização das vias públicas e destaca que, com a criação da nova Secretaria de Trânsito, as demandas viárias serão acompanhadas e fiscalizadas de forma ainda mais estruturada”, completou a prefeitura por meio de nota.