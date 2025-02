Ilha do Mel escondia plantação de maconha descoberta pela polícia

Pés de maconha foram apreendidos na Ilha no Mel, no Litoral do Paraná, pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) e Guarda Civil Municipal (GCM). A ação conjunta que resultou na apreensão de dois pés de maconha e materiais para cultivo da droga na ilha, aconteceu na madrugada desta terça-feira (05).

Segundo a PM, a ocorrência teve início por volta das 0h30, no Caminho da Gruta, na região de Encantadas, após as forças de segurança serem acionadas para atender a uma briga entre moradores da localidade.

Durante o atendimento à ocorrência, um dos envolvidos informou aos agentes sobre a possível existência de uma plantação de entorpecentes em uma residência próxima.

Foto: Divulgação/PMPR

Diante da denúncia, os policiais juntamente com os guardas deslocaram-se até o endereço indicado e localizaram os pés de maconha, além de materiais utilizados para o cultivo da planta.

Responsáveis conduzidos para a delegacia

Os responsáveis pelo local foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Paranaguá para os procedimentos cabíveis. A ação faz parte da repressão ao tráfico de drogas e combate a práticas ilícitas na região litorânea.

A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal informam que seguem atuando de forma integrada para garantir a segurança da população na Ilha do Mel, intensificando as ações de fiscalização e combate ao crime.