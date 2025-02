Dama do crime é presa em Curitiba. Ela é dona de uma extensa ficha criminal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No xadrez!

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu uma mulher de 58 anos durante uma operação deflagrada em combate a uma organização criminosa especializada em furtos. A ação aconteceu nesta terça-feira (4), na CIC, bairro de Curitiba. A “dama do crime” tinha uma vasta ficha criminal desde 2009 até então, com passagens por crimes de furto, associação criminosa e receptação de produtos.

A operação teve como ponto de partida um grande furto registrado em uma farmácia de Morretes, no Litoral do Estado. Durante a primeira fase da investigação, a PCPR identificou duas mulheres e um homem como responsáveis pelo crime. Entre elas a dama do crime, presa em Curitiba.

Conforme o delegado da PCPR Diego Troncha, uma quarta envolvida ainda não foi identificada e as investigações seguem a fim de chegar até ela.

Durante o cumprimento dos mandados judiciais, as equipes policiais apreenderam diversos produtos furtados, como celulares, roupas de lojas com etiquetas, mochilas escolares, perfumes importados, bijuterias e cosméticos.

“Ao todo foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um de prisão. A mulher presa possui um extenso histórico criminal e estaria envolvida em diversos furtos ocorridos em Curitiba e Região Metropolitana”, explicou o delegado.

As investigações continuam para identificar a última integrante do grupo e para apurar o alcance dos furtos cometidos pela organização criminosa.

Sabe de algo? Denuncie de forma anônima!

A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo no exato momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.