IFPR abre processo seletivo para cursos técnicos e de graduação

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) abriu processo seletivo para cursos técnicos, subsequentes e de graduação para 2026 nesta segunda-feira (04). Os interessados têm até 29 de setembro para fazer a inscrição no site da instituição.

A taxa de inscrição varia de R$ 30 a R$ 50. Para os cursos de licenciatura, a taxa não é cobrada. O resultado dos processos seletivos está previsto para 10 de novembro.

Há cursos ofertados em diferentes cidades do Paraná, incluindo Curitiba e Campo Largo, na região metropolitana.

Cursos do IFPR

Os cursos integrados ao Ensino Médio são destinados a quem já tenha concluído o Ensino Fundamental. São oferecidos em 26 cidades do Paraná. A seleção será a partir da média das notas de Língua Portuguesa e Matemática do 7º e 8º anos do Ensino Fundamental.

Os cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio são destinados a quem já tenha concluído o Ensino Médio. Em Curitiba e Assis Chateaubriand a seleção será com base no histórico escolar.

Os cursos de Licenciatura são destinados a quem já tenha concluído o Ensino Médio. A seleção será por meio de redação e histórico escolar

Os cursos de bacharelado e tecnologia, também é destinado a quem já tenha concluído o Ensino Médio, mas a seleção será por meio de redação e histórico escolar.

