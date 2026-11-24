Motoristas que passam pela BR-277, em Curitiba, devem ficar atentos a alterações no trânsito entre a noite desta segunda-feira (23) e a madrugada de terça-feira (24). A rodovia terá um trecho interditado para a realização de uma operação de içamento de vigas no viaduto sobre a linha férrea, na altura do km 78,490, no bairro Cajuru.

Os trabalhos estão previstos para começar às 21h desta segunda-feira e terminar às 6h de terça-feira. Durante o período, a pista no sentido Curitiba ficará totalmente interditada no trecho da operação.

Para manter a circulação de veículos, o fluxo será desviado para a pista contrária, que opera no sentido Litoral. Com isso, o tráfego nos dois sentidos será concentrado parcialmente nessa pista.

Obras no viaduto alteram trânsito da BR-277

Já os motoristas que seguem em direção a São José dos Pinhais também encontrarão alterações, com funcionamento parcial da pista. A operação especial será necessária para permitir o içamento das vigas que serão utilizadas na estrutura do viaduto.

Além da BR-227 interditada, a rua Alfredo Barcik, que passa por baixo do viaduto, também ficará interditada durante a execução dos trabalhos.

A previsão é que as intervenções sejam realizadas ao longo da noite e da madrugada, com a liberação do tráfego após o encerramento da operação, previsto para as 6h de terça-feira (24).