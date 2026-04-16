Hospital Erasto Gaertner cria galeria de arte nos corredores

O Hospital Erasto Gaertner implementou uma iniciativa inovadora ao criar uma galeria de arte em seus corredores. O projeto busca humanizar o ambiente hospitalar e proporcionar experiências mais acolhedoras aos pacientes, familiares e profissionais de saúde que circulam diariamente pela instituição.

A transformação dos espaços do hospital em galeria de arte representa uma mudança significativa na forma como as instituições de saúde encaram o processo de tratamento. Ao inserir obras artísticas nas paredes e corredores, o Erasto Gaertner reconhece que o bem-estar emocional dos pacientes oncológicos desempenha papel fundamental no enfrentamento da doença.

A galeria de arte instalada no hospital vai além da simples decoração dos ambientes. A proposta visa criar momentos de contemplação, distração e conforto para pessoas que enfrentam tratamentos complexos e prolongados. As obras expostas nos corredores do Erasto Gaertner oferecem aos pacientes uma pausa visual em meio à rotina de consultas, exames e procedimentos médicos.

A iniciativa alinha-se às práticas mais modernas de atendimento hospitalar, que compreendem o paciente de forma integral, considerando aspectos físicos, emocionais e psicológicos do tratamento. A presença da arte no ambiente hospitalar contribui para reduzir o estresse e a ansiedade característicos do ambiente clínico tradicional.

Impacto positivo no ambiente hospitalar

A galeria de arte do Hospital Erasto Gaertner beneficia não apenas os pacientes oncológicos, mas toda a comunidade hospitalar. Familiares e acompanhantes também encontram nas obras expostas um momento de respiro durante períodos de espera e acompanhamento. Os profissionais de saúde, por sua vez, trabalham em um ambiente mais agradável e humanizado.

A transformação dos corredores hospitalares em espaços culturais demonstra o compromisso da instituição com a qualidade do atendimento e o cuidado humanizado, valores essenciais no tratamento de pacientes com câncer.