Gibiteca de Curitiba faz lançamento coletivo de 55 HQs locais nesta sexta

Texto: Eliana Carmem Fachim Secretaria Municipal da Comunicação Social (Secom)

Para comemorar o Dia Mundial do Desenhista, a Gibiteca de Curitiba vai reunir 55 autores de histórias em quadrinhos da cidade em um grande lançamento coletivo das publicações. O evento é gratuito e será realizado nesta sexta-feira (17/4), às 19h, na sede temporária da Rua São Francisco, 326, no bairro São Francisco. A Gibiteca está funcionando neste local até que a conclusão das obras de restauração do Solar do Rosário, onde ficava.

Celebrado em 15 de abril, o Dia Mundial do Desenhista reconhece a importância dos artistas gráficos e sua contribuição para a cultura. Todos os quadrinhos lançados passam a integrar o acervo da Gibiteca, ficando disponíveis para empréstimo ou leitura no local.

“Nunca tivemos um evento de lançamento tão grande quanto este. Reunir tantas obras curitibanas é muito significativo para a cena local de quadrinhos”, afirma o coordenador da Gibiteca, Fulvio Pacheco.

Categorias

As publicações foram organizadas em três categorias com diferentes modos de produção e circulação das obras.

Quadrinhos publicados por edital



Parte das obras foi viabilizada por meio de edital da Lei de Incentivo da Fundação Cultural de Curitiba. Entre elas está Harumi: Quando a Primavera Chegar, que acompanha uma personagem em um mundo marcado por conflitos, onde a esperança surge com a chegada da primavera.

Publicações independentes



Outra vertente é a produção independente, em que os próprios artistas financiam impressão e distribuição ou recorrem ao financiamento coletivo. Um dos destaques é Muda de Chá, que conta a história de Martín, um cultivador solitário que vive em uma montanha gelada e precisa sair em busca de ajuda quando uma de suas plantas adoece.

Direto da editora



Também integram o lançamento obras publicadas por editoras curitibanas. Um dos exemplos é Era uma vez no Contestado, de André Caliman, lançada pela editora Figura, que mistura drama, romance e violência em uma narrativa ambientada em um dos episódios históricos do Sul do Brasil.

Serviço

Lançamento Coletivo de Quadrinhos da Gibiteca



Data: sexta-feira (17/4), às 19h



Local: sede temporária da Gibiteca de Curitiba (Rua São Francisco, 326)



Evento gratuito



