Curitiba oferece serviços itinerantes em vários bairros nesta sexta

A Prefeitura de Curitiba disponibiliza nesta sexta-feira (17) diversos serviços itinerantes em diferentes regiões da cidade. Entre os atendimentos estão coleta de lixo tóxico no Terminal Barreirinha, Sine Móvel para busca de emprego, unidades do Fala Curitiba para consultas públicas, além de feiras livres e pontos do Câmbio Verde em vários bairros.

A coleta de lixo tóxico funciona das 7h30 às 15h no Terminal Barreirinha, na Rua Maria de Lurdes Kudri, quase esquina com a Avenida Anita Garibaldi. O serviço recebe materiais como pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e outros resíduos que não podem ser descartados no lixo comum.

O Sine Móvel atende das 9h às 15h na Rua da Cidadania Portão e no Projeto Base, na Alameda Dr. Muricy, 71, no Centro. O serviço oferece intermediação de mão de obra, cadastro de currículos e orientação profissional para quem busca emprego.

As unidades volantes do Fala Curitiba estarão em oito pontos diferentes ao longo do dia. Pela manhã, os locais são Centro Comercial Des. José Carlos Ribeiro Ribas no Pilarzinho, Shopping Jardim das Américas, Colégio Hidelbrando de Araújo no Jardim Botânico e Unidade de Saúde Santos Andrade no Campo Comprido. À tarde, os atendimentos acontecem no Pet Shopping Yasmin no Pilarzinho, Shopping Jardim das Américas, Praça Garibaldi no São Francisco e Rua Frederico Muller no Campo Comprido.

O Câmbio Verde, programa que troca materiais recicláveis por produtos da agricultura familiar, atende em 13 localidades. Os pontos funcionam em horários alternados entre 9h e 16h em bairros como Fazendinha, Santa Quitéria, CIC, Campo Comprido, Pilarzinho, Santa Felicidade, Vista Alegre e Parolin.

Além disso, funcionam nesta sexta duas feiras de artesanato (Cajuru e Pinheirinho) e nove feiras livres em diferentes regiões, incluindo três feiras noturnas no Conjunto Cassiopéia, Capão Raso e Champagnat. A Feira das Cooperativas acontece na Praça General Osório, no Centro, das 8h às 14h.