Hospital de Curitiba vai abrir novo centro médico e ampliar atendimento em 2027

O Hospital São Marcelino Champagnat, em Curitiba, prepara uma nova etapa de expansão para 2027, com abertura de um centro médico e diagnóstico, ampliação do número de leitos e incorporação de novas tecnologias. Os investimentos devem aumentar a capacidade de atendimento da instituição, que completa 15 anos de funcionamento em 2026.

No início de 2027, está prevista a abertura do Centro Médico e Diagnóstico São Marcelino Champagnat, com novos consultórios e espaços destinados a atendimentos ambulatoriais e à realização de exames.

Ao longo do ano, também estão previstas obras para ampliar a quantidade de leitos. O hospital ainda planeja incorporar novas plataformas ao parque robótico, utilizado em diferentes especialidades médicas.

A expansão dá continuidade ao crescimento registrado nos últimos anos. Entre 2020 e 2022, a capacidade de internação passou de 116 para 186 leitos, um aumento de aproximadamente 60%. Já no centro cirúrgico, a implantação de uma central de gestão inteligente, em 2024, elevou a capacidade operacional de 1.100 para 1.300 cirurgias por mês.

O volume de procedimentos também aumentou. Em 2025, o hospital realizou 14.579 cirurgias, cerca de 81% a mais do que em 2016. Entre 2016 e 2025, foram mais de 99 mil procedimentos registrados.

Investimentos em novas tecnologias

A tecnologia é uma das frentes de investimento da instituição. O hospital conta com as plataformas robóticas Da Vinci, Mako e ROSA Knee, utilizadas em procedimentos urológicos, oncológicos e ortopédicos, entre outras especialidades. Entre 2021 e outubro de 2026, foram realizadas 2.480 cirurgias com a Da Vinci.

Considerando todas as plataformas, o hospital ultrapassou 700 procedimentos robóticos em 2026 e conta com 87 cirurgiões habilitados para utilizar os equipamentos. A estrutura também recebeu tecnologias voltadas a procedimentos cardiovasculares e à integração das salas cirúrgicas.

Em 2025, o hospital implantou o sistema EnSite X EP, que permite mapear a atividade elétrica do coração para orientar o tratamento de arritmias complexas, e o Tegris, que integra recursos audiovisuais e possibilita videoconferências médicas e gravações de procedimentos. Para dezembro de 2026, está prevista a instalação de um novo equipamento de hemodinâmica com recursos de inteligência artificial.