Curitiba inaugurou oficialmente nesta segunda-feira (13) seu segundo hospital para o tratamento exclusivo dos pacientes com novo coronavírus. A nova estrutura hospitalar fica no prédio do Instituto de Medicina, no bairro Alto da XV, que foi reformado e reativado em uma parceria entre o município e a Santa Casa de Misericórdia. O hospital, que deve estar totalmente ativado na próxima quarta-feira (15), contanto com o total de 110 leitos – sendo 50 UTI e 60 de enfermaria – já recebia pacientes desde a última sexta-feira (10).

publicidade

LEIA MAIS – Com covid-19, médico é internado em UTI que ele mesmo lutou para criar

“Sem essa união de esforços seria muito difícil termos em tempo recorde um hospital para atender nosso povo e com tão alta qualidade. Obrigada pela ajuda para superarmos esse momento difícil de pandemia”, disse o prefeito Rafael Greca (DEM), durante a cerimônia de inauguração, ao agradecer a Santa Casa.

Além do Instituto de Medicina, Curitiba também trata os doentes com covid-19 no Hospital Vitória, que está localizado na Cidade Industrial de Curitiba (CIC) e foi o primeiro local exclusivo para pacientes do novo vírus na cidade. Com os dois hospitais exclusivos e os outros leitos na rede hospitalar, Curitiba passa a contar, até o fim de julho, com 782 leitos SUS exclusivos covid-19: 352 UTI e 430 enfermarias, informa a prefeitura.

Nesta segunda-feira, dois hospitais de Curitiba apresentavam 100% de ocupação em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) destinadas aos pacientes com covid-19. Um é Hospital do Idoso e o outro é o Hospital Evangélico Mackenzie.

publicidade

Instituto de Medicina

O Instituto de Medicina estava desativado e foi reformado recentemente especialmente para virar uma unidade da Santa Casa de Misericórdia, contratada da prefeitura para administrar o local. Para cuidar do novo hospital, a Santa Casa contratou 400 pessoas, entre médicos, enfermeiros, técnicos e outros profissionais.

VIU ESSA? Teste do olfato pode ser mais eficaz para detectar covid-19 que verificar febre

“Foi tudo muito rápido, mas o que nos permitiu essa agilidade é a experiência que temos. Toda a equipe foi treinada e capacitada para essa unidade”, explicou Eduardo Otoni, diretor-geral da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba.

Ainda conforme administração municipal, a cidade pode dispor de um total de 1.088 leitos de UTI (privado, SUS, covid e não covid), ativados conforme a necessidade.

Hospital de campanha

Em Curitiba, a ativação de um hospital de campanha ainda não faz parte dos planos da prefeitura. De acordo com a Secretária Municipal de Saúde, existe um projeto pronto para a instalação de uma estrutura emergencial no centro de eventos do Parque Barigui, que no entanto, só deve ser utilizada após os outros espaços e recursos de saúde se esgotarem. “Temos um hospital num projeto pronto, todo desenhado e projetado, que será acionado quando for preciso”, disse a a secretária de saúde Márcia Huçulak, em junho deste ano.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?