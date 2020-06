Curitiba conta com mais 140 leitos para o tratamento de covid-19. São 120 leitos de enfermaria e 20 de UTI no Hospital Vitória, no bairro CIC, que foi reaberto sexta-feira (5). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, esses leitos para covid-19 serão usados conforme a demanda. Na primeira fase, 30 leitos (20 de enfermaria e 10 de UTI) foram abertos.

A reabertura da ala de internação do Hospital Vitória é uma parceria entre a prefeitura e o UnitedHealth Group Brasil, dono do plano de saúde Amil e do grupo médico-hospitalar Americas Serviços Médicos. O grupo empresarial é dona das instalações e as cedeu em contrato de comodato ao município o fim de 2020.

A ala atenderá exclusvamente pacientes com coronavírus. Pacientes com sintomas da covid-19 em Curitiba devem entrar em contato com o telefone (41) 3350-9000 ou, em casos de urgência, procurar uma das nove UPAs da capital.

De acordo com a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak, ao poder contar com uma estrutura já montada cedida pela iniciativa privada, o município ganha tempo e eficiência nos investimentos em saúde. “Em vez de termos que montar um hospital de campanha, poderemos contar com uma estrutura adequada já pronta”, diz.

Quando os 140 leitos estiverem em funcionamento, 384 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, fonoaudiólogos, além de auxiliares administrativos, atuarão no Hospital Vitória. Nesta primeira fase serão 192. Eles já foram contratados recentemente pela prefeitura e pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas).

