Hospitais realizam bênção dos animais nesta sexta em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Celebrando o amor dos humanos pelos pets, os hospitais Universitário Cajuru e São Marcelino Champagnat, localizados em Curitiba, farão uma cerimônia de bênção dos animais nesta sexta-feira (04). A ação também é uma homenagem a São Francisco de Assis, padroeiro da ecologia e protetor da natureza.

Com a presença de cães e gatos que participam de iniciativas voluntárias com pacientes nas instituições, como o grupo Amigo Bicho, a ação será realizada no estacionamento dos hospitais em Curitiba, das 12h às 17h.

O evento é aberto à comunidade. A bênção será conduzida pelo capelão dos hospitais, padre Antônio Júnior Diogo, que atua ativamente na causa animal.

“O convite para retribuir o amor recebido está aberto aos bichinhos dos colaboradores dos hospitais, voluntários e da comunidade externa. Todos estão convidados a celebrar conosco o Dia Mundial dos Animais. Esses animais não são apenas companheiros, mas agentes de transformação, trazendo conforto emocional e esperança em momentos difíceis”, destaca a coordenadora da pastoral e do voluntariado, Nilza Brenny.

Bênção dos animais em Curitiba

Data: 4 de outubro, sexta-feira

Horário: 12h às 17h

Endereço: Estacionamento do Hospital São Marcelino Champagnat – Avenida Presidente Affonso Camargo, 1399, Cristo Rei, Curitiba – PR

Santuário de Curitiba realiza bênção dos animais nesta sexta

Nesta sexta-feira (04), o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas também promoverá a Bênção dos Animais. A programação inclui espaço para crianças e parcerias com várias instituições. Durante o evento, cada um dos amigos peludos receberá uma bênção especial.

A atividade será na Praça Senador Correia, no Centro de Curitiba, das 13 horas às 19 horas.

Caçador de Boteco! Bar em bairro de Curitiba bomba e coloca região na rota dos botecos! Orla de patrão! Que tal esse visual? Praia famosa do Paraná terá cara nova! Descubra! Bairro nobre de Curitiba terá novo shopping com lojas confirmadas!