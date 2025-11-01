Homens são presos com diplomas falsos de Educação Física em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dois homens foram presos usando diplomas falsos para conseguir o registro profissional de Educação Física, em Curitiba. O flagrante aconteceu na tarde de quinta-feira (30/10).

Em entrevista à RPC, emissora filiada da Globo no Paraná, Carlos Carvalho, diretor de fiscalização do Conselho Regional de Educação Física (CREF-PR), explicou que a suspeita de falsificação foi levantada após um dos fiscais perceber incoerências entre os documentos apresentados.

Em um dos papéis, a data de emissão do diploma era anterior a data do histórico escolar. Segundo Carlos, apesar dos dois não se conhecerem, a suposta faculdade era a mesma. Ao checarem com a instituição, se confirmou que os documentos eram falsos.

“Eles vieram aqui para fazer reconhecimento dessa documentação e assinar o termo ético. Nesse momento, a gente montou uma operação com a Delegacia de Estelionato, que comprovou em flagrante eles assinando aquela documentação como se fosse verdadeira para tentar atribuir a eles um registro profissional como se o profissional fosse”, explica.

Após o flagrante, um dos suspeitos afirmou que comprou o diploma pela internet por R$ 1,7 mil. Ele ainda alegou que foi “simples” conseguir.

A Polícia Civil investiga o caso.

