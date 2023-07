Um homem de 39 anos foi atacado por um cachorro da raça pitbull no bairro Guatupê, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no início da tarde desta sexta-feira (28).

O ataque aconteceu na Avenida Guatupê. O socorro foi acionado e a vítima foi atendida pelo Siate e, em seguida, encaminhada para o Hospital São José dos Pinhais.

De acordo com o hospital, o homem chegou consciente. As mordidas foram superficiais na região dos braços e pernas. Ele está sendo atendido por médicos e deve ser liberado ainda na tarde desta sexta, depois de fazer os curativos.

Ainda não se sabe o que aconteceu com o cachorro após o ataque.

