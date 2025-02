Homem que usava mochila de delivery para distribuir drogas é preso na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um homem, de 35 anos, pelo crime de tráfico de drogas em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A captura aconteceu nesta segunda-feira (24), no bairro Guarani, depois que os policiais viram o homem embalando cerca de 20 quilos de maconha para venda.

De acordo com o delegado da PCPR Igor Moura, o suspeito já era alvo de investigações pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região. Ele utilizava uma moto e uma mochila de um aplicativo de delivery de comida para realizar a entrega da droga em pontos de tráfico da RMC.

No momento da prisão, o homem foi encontrado embalando as substâncias para venda. Por isso, foi preso em flagrante. “Durante a abordagem, a equipe encontrou cerca de 20 quilos de maconha na residência do homem, divididos em tabletes e porções prontas para comercialização”, explicou o delegado.

No local também foram apreendidas embalagens, balança de precisão e guilhotina. O delegado ainda ressaltou a importância da denúncia para o combate à criminalidade. “Todas as denúncias que recebemos são investigadas e elas podem ser feitas de forma anônima”.

O homem foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema penitenciário.

Como denunciar um crime para a Polícia Civil

A população pode denunciar crimes de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia. Se o crime estiver acontecendo naquele momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.