Homem morre ao ser atingido por máquina de 400 kg em empresa de Curitiba

Um homem de 35 anos morreu após sofrer um acidente dentro de uma empresa localizada no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba, no começo da tarde deste sábado (12). Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem morreu na hora após ser atingido por uma máquina de aproximadamente 400 kg que estava sendo movimentada em um caminhão. O nome da empresa onde ocorreu o acidente não foi divulgado.

O acidente de trabalho ocorreu na Rua Eduardo Pinto da Rocha, no bairro Alto Boqueirão. Segundo os Bombeiros, não houve como fazer o resgate da vítima, que não tinha sido identificada até a publicação desta reportagem.

Ainda não há mais destalhes sobre como ocorreu o acidente dentro da empresa de Curitiba. Porém, de acordo com as imagens divulgadas pelos Bombeiros, o acidente ocorreu no momento em que a máquina era movimentada em um caminhão munck (Caminhão com um guindaste hidráulico acoplado e capaz de erguer cargas pesadas).

Foram deslocados três viaturas dos bombeiros para a ocorrência, além de um oficial de apoio. Infelizmente nada pôde ser feito no local.

