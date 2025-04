O senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) aparece como favorito para a disputa ao governo do Paraná em 2026. É o que revela a pesquisa “Avaliação Estadual – Paraná”, realizada pela Futura Inteligência, empresa da Apex Partners. Segundo os dados, Moro lidera com folga no primeiro turno e vence todos os cenários testados para uma eventual disputa no segundo turno.

Na simulação de primeiro turno, Moro soma 32,4% das intenções de voto, à frente do ex-governador Roberto Requião (17,8%). Outros nomes citados, como deputados estaduais e federais, aparecem com percentuais bem abaixo, indicando que a disputa atualmente se concentra entre os dois.

O levantamento também testou diferentes cenários de segundo turno, e em todos eles Sérgio Moro sairia vitorioso, consolidando sua posição como principal nome da oposição ao atual grupo político que comanda o estado.

Entre os candidatos para governador que os paranaenses não votariam em hipótese alguma, aparece Roberto Requião com 32,6%, seguido de Beto Richa (28,6%), Zeca Dirceu (27,2%), Sérgio Moro (21,2%), Cida Borghetti (16,8%), Rafael Greca (14,6%), Cristina Graeml (14%), Ênio Verri (13%), Alexandre Curi (12,5%), Darci Piana (11,1%) e Guto Silva (10,2%).

A pesquisa ouviu mais de 800 pessoas com 16 anos ou mais, residentes no Paraná. Além da disputa estadual, o estudo também investigou intenções de voto para a eleição presidencial de 2026 e a avaliação de figuras públicas no estado.

Veja os cenários apontados pela pesquisa para o 1º turno:

Cenário 1

Sérgio Moro – 32,4%

Roberto Requião – 17,8%

Beto Richa – 11,9%

Cristina Graeml – 6,6%

Alexandre Curi – 5,8%

Guto Silva – 2,8%

Ênio Verri – 2%

Ninguém/Branco/Nulo – 12,5%

NS/NR/Indeciso – 8,1%

Cenário 2

Sérgio Moro – 31,6%

Roberto Requião – 17,4%

Rafael Greca – 12,3%

Beto Richa – 11,1%

Cristina Graeml – 7,8%

Guto Silva – 2,4%

Ênio Verri – 1,9%

Ninguém/Branco/Nulo – 10,8%

NS/NR/Indeciso – 4,9%

Cenário 3

Sérgio Moro – 34,8%

Roberto Requião – 18,2%

Beto Richa – 11,4%

Cristina Graeml – 8,5%

Cida Borghetti – 4,1%

Zeca Dirceu – 3,2%

Guto Silva – 2%

Ninguém/Branco/Nulo – 12,8%

NS/NR/Indeciso – 4,3%

Cenário 4

Sérgio Moro – 36,2%

Roberto Requião – 18,5%

Beto Richa – 13,5%

Cristina Graeml – 8,8%

Zeca Dirceu – 3,2%

Guto Silva – 2,6%

Darci Piana – 0,5%

Ninguém/Branco/Nulo – 12,4%

NS/NR/Indeciso – 4,3%

Veja os cenários apontados pela pesquisa para o 2º turno:

Cenário 1

Sérgio Moro – 49,2%

Rafael Greca – 32,6%

Ninguém/Branco/Nulo – 14,9%

NS/NR/Indeciso – 3,4%

Cenário 2

Sérgio Moro – 55,3%

Alexandre Curi – 20,8%

Ninguém/Branco/Nulo – 19,6%

NS/NR/Indeciso – 4,3%

Cenário 3

Sérgio Moro – 58%

Cida Borguetti – 17,7%

Ninguém/Branco/Nulo – 21,3%

NS/NR/Indeciso – 3%

Cenário 4

Sérgio Moro – 55%

Cristina Graeml – 18,9%

Ninguém/Branco/Nulo – 23,1%

NS/NR/Indeciso – 3%

Cenário 5

Sérgio Moro – 62,1%

Ênio Verri – 12,9%

Ninguém/Branco/Nulo – 21,3%

NS/NR/Indeciso – 3,7%

Cenário 6

Sérgio Moro – 60,5%

Guto Silva – 12,7%

Ninguém/Branco/Nulo – 22,3%

NS/NR/Indeciso – 4,4%

Cenário 7

Sérgio Moro – 62,1%

Zeca Dirceu – 14,6

Ninguém/Branco/Nulo – 20,4%

NS/NR/Indeciso – 2,9%

Cenário 8

Rafael Greca – 42,3%

Cristina Graeml – 21,9%

Ninguém/Branco/Nulo – 29%

NS/NR/Indeciso – 6,8%

Cenário 9

Rafael Greca – 48,8%

Guto Silva – 11,2%

Ninguém/Branco/Nulo – 33%

NS/NR/Indeciso – 7%



Metodologia de Pesquisa

Foram 800 entrevistados pelo instituto Futura Inteligência, no Paraná, entre os dias 14 de março e 1º de abril de 2025. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,5 pontos percentuais.

