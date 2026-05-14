Grande Curitiba

Homem é preso suspeito de produzir conteúdo de abuso infantil

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 14/05/26 11h00
Aparelhos eletrônicos foram apreendidos na residência. Foto: PCPR.

Um homem de 25 anos foi preso nesta quinta-feira (14/5), em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, suspeito de armazenar conteúdos de abuso sexual infantojuvenil. A operação foi realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio do Núcleo de Combate aos Cibercrimes (Nuciber).

As investigações começaram a partir de indícios de que o suspeito mantinha arquivos ilícitos armazenados em dispositivos eletrônicos. No decorrer das diligências, porém, a polícia identificou elementos que apontam que ele também poderia estar envolvido na produção do material.

“A investigação teve início para apurar o possível armazenamento destes conteúdos, mas no decorrer das diligências nós identificamos que o suspeito possivelmente também é produtor de material criminoso”, explicou o delegado Thiago Lima.

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Durante o cumprimento do mandado, os policiais realizaram buscas na residência do investigado e apreenderam aparelhos eletrônicos, que serão submetidos à perícia técnica. A análise dos equipamentos deve auxiliar no aprofundamento das investigações e na identificação de possíveis vítimas.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário. A PCPR informou que as diligências continuam para apurar a extensão dos crimes e identificar outras pessoas eventualmente envolvidas no caso.

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