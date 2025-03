Homem é preso por importunar passageira dentro de ônibus em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem foi preso em flagrante por estar importunando sexualmente uma passageira dentro de um ônibus da linha Ligeirão Norte/Sul, em Curitiba, na tarde desta quarta-feira (12).

A prisão aconteceu depois que passageiros que estavam dentro do veículo avisaram uma equipe da Polícia Militar do Paraná (PMPR) que estava passando perto do coletivo.

Os policiais entraram em um tubo na região central, onde o ônibus havia parado. Em seguida desceram quatro passageiros: o indivíduo acusado, a vítima e mais duas testemunhas, que confirmaram a acusação de que o homem estaria cometendo o ato de importunação sexual contra a mulher.

Ainda foi constatado que o acusado já possui passagens anteriores pelo mesmo tipo de crime. O homem e a mulher foram encaminhados, em viaturas diferentes, à Delegacia da Mulher.