Monstro! Homem é preso por atropelar cão e fugir sem prestar socorro no Paraná

Um homem de 57 anos foi preso em flagrante na tarde deste sábado (31/01) após atropelar um cão e abandonar o local sem prestar qualquer tipo de assistência ao animal ferido. A prisão foi realizada em uma operação conjunta da Polícia Civil do Paraná (PCPR) e da Guarda Civil Municipal (GCM) na Ilha dos Valadares, em Paranaguá, durante as ações do Verão Maior Paraná.

De acordo com as autoridades, após o atropelamento, o condutor simplesmente deixou a via sem acionar socorro ou comunicar o ocorrido a qualquer órgão competente, deixando o animal ferido e desamparado. A GCM conseguiu localizar o veículo utilizando o sistema de monitoramento da cidade e encaminhou o suspeito à 1ª Subdivisão Policial de Paranaguá, onde a PCPR formalizou a prisão em flagrante.

O delegado da PCPR Reinaldo Zequinão Neto explicou o enquadramento legal do caso. “Embora o atropelamento tenha ocorrido de forma culposa, o crime de maus tratos por omissão se configura quando o condutor percebe o animal ferido e decide não prestar auxílio”, afirmou.

A Polícia Civil ressalta que, ao não intervir após o acidente, o homem deixou de tomar medidas que poderiam reduzir o risco de morte do animal. Segundo a legislação atual, o crime de maus tratos contra cães e gatos prevê pena de reclusão de dois a cinco anos, não sendo admitida fiança durante a fase policial.

O suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

