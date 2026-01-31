Falso perito do TJPR é preso após dar calote em restaurantes da Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem de 50 anos que fingia ser perito criminal do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) foi detido em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. O suspeito utilizava coletes, bonés e emblemas com a inscrição “Perito Criminal” para aplicar golpes em estabelecimentos comerciais da região.

A investigação da Polícia Civil revelou que o falso perito se aproveitava da aparência oficial para se apresentar como servidor do TJPR. Com esse disfarce, conseguia evitar o pagamento de refeições em restaurantes e outros serviços nos comércios locais.

“Em alguns casos, os comerciantes não quiseram registrar a ocorrência por medo de sofrer represálias, mas a gente tem a informação que eles não queriam pagar pelas refeições”, detalhou o delegado Murilo Camargo.

Durante a operação policial, foram encontrados na residência do suspeito diversos materiais utilizados nas fraudes, incluindo armas e distintivos. Os agentes também localizaram aproximadamente R$ 56 mil em dinheiro vivo guardados no imóvel.

Conforme reportagem da RPC, o homem agia com ostentação das credenciais falsas para impressionar e enganar suas vítimas. A polícia continua investigando para identificar possíveis cúmplices e calcular o montante total dos prejuízos causados pelo esquema fraudulento.

Os comerciantes da região que tenham sido vítimas do golpista podem procurar a delegacia para registrar ocorrência, contribuindo com as investigações em andamento.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉