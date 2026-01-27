Homem é preso em Guaratuba com 147 kg de carne saqueada de caminhão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem foi preso em flagrante por receptação na manhã desta terça-feira (27/01), na localidade de Pedra Branca do Araraquara, em Guaratuba, litoral paranaense. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).

A equipe de investigação realizava diligências em busca de foragidos da Justiça quando identificou movimentação suspeita em uma residência, utilizando drone para monitoramento. Ao abordarem um veículo que deixava o local, o motorista admitiu que guardava produtos ilícitos no imóvel.

Na residência, os policiais encontraram dois freezers repletos de carne bovina tipo exportação, totalizando aproximadamente 147 quilos. De acordo com a delegada El Santos de Freitas Cavalcanti, a carne era proveniente de um saque realizado após o incêndio de um caminhão na BR-376, registrado no dia anterior.

Todo o material foi apreendido e o homem levado à Delegacia de Polícia de Guaratuba para os procedimentos cabíveis. Após as medidas de polícia judiciária, o suspeito foi encaminhado à Polícia Penal do Paraná, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.