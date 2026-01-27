Avô é preso suspeito de abusar a própria neta no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um senhor de 70 anos acabou detido em Foz do Iguaçu, na região Oeste, suspeito de estuprar a própria neta, uma criança de apenas 8 anos, em Cascavel. A captura aconteceu na segunda-feira (26/01), fruto de uma ação conjunta entre a Polícia Civil (PCPR) e a Polícia Militar (PMPR).

Quando as autoridades chegaram ao endereço indicado no bairro Nova Cidade, o suspeito já tinha escapado. Os moradores da região não facilitaram o trabalho policial e disseram desconhecer onde o homem estava. A situação tomou um rumo dramático quando, pouco depois, a PMPR recebeu informações sobre um tumulto na mesma localidade – populares haviam encontrado o acusado e começado um linchamento.

A delegada Thais Regina Zanatta, da PCPR, relatou que os policiais retornaram rapidamente ao local. “Encontramos o investigado já ferido, sendo agredido por uma multidão. Os policiais agiram para dispersar os agressores e garantir a integridade física do investigado, cumprindo a ordem judicial”, afirmou.

As investigações sobre o crime de estupro de vulnerável seguem em andamento. A polícia também vai apurar quem ajudou a esconder o suspeito. Após a captura, o idoso foi encaminhado ao sistema penitenciário.

A Polícia Civil reforça que é super importante denunciar casos de violência contra crianças, adolescentes e mulheres. Se você souber de algo, pode fazer denúncias anônimas pelos telefones 197 (PCPR) ou 181 (Disque-Denúncia). Em situações de flagrante, a orientação é ligar para a Polícia Militar pelo 190.