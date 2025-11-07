Homem é preso em Curitiba suspeito de abandonar cães que deveria levar ao Acre

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta sexta-feira (07/11), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem de 45 anos pelo crime de abandono de animais, no bairro Cajuru, em Curitiba. A prisão é resultado de uma investigação que apura o desaparecimento de cães que estavam sob responsabilidade do suspeito.

De acordo com as investigações, o homem havia sido contratado para transportar os animais até o estado do Acre, recebendo R$ 2,5 mil pelo serviço. No entanto, os cães nunca chegaram ao destino final.

“Homem de 45 anos que teria sido contratado para transportar os animais da vítima até o estado do Acre. Esses animais jamais foram levados, embora ele tenha recebido R$ 2,5 mil pelo serviço. Esses animais desapareceram. Um deles foi encontrado abandonado em via pública recentemente. O paradeiro do último animal ainda é desconhecido. Vamos continuar investigando para tentar localizar o outro animal”, diz o delegado da PCPR, Guilherme Dias.

A operação policial cumpriu um mandado de prisão preventiva contra o suspeito, além de busca e apreensão na residência dele. Os aparelhos celulares apreendidos serão analisados pela PCPR, que também interrogará o investigado para entender as circunstâncias do caso e tentar localizar o animal que ainda está desaparecido.

O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Denúncia de crimes contra animais

A PCPR reforça a importância das denúncias da população para combater crimes contra animais, que estão previstos na Lei de Crimes Ambientais. Informações sobre esses casos podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou no site da Polícia Civil.