Ondas gigantes ameaçam litoral do Paraná neste fim de semana

Ondas que podem ultrapassar 3,5 metros e ventos com rajadas de até força 9 estão previstos para atingir o litoral entre Santa Catarina e Rio de Janeiro, incluindo o Litoral do Paraná, neste fim de semana.

A Marinha do Brasil emitiu três avisos importantes para quem navega ou frequenta as praias entre Laguna (SC) e São Tomé (RJ). O primeiro alerta sobre ventos fortes a partir do sábado (08/11), chegando a força 7/8 na escala Beaufort, com rajadas que podem atingir força 9 – o que significa ventos entre 75 e 88 km/h.

E não é só o vento que vai dar um show de força. Uma ressaca significativa está prevista para atingir o trecho a partir das 12h de sábado, com ondas de sul e sudeste variando entre 2,5 e 3,5 metros de altura. Esse cenário deve persistir até as 21h do domingo (10/11).

Foto: Marcelo Alexandre Zelak.

Mas a situação mais crítica está reservada para a área oceânica. O aviso de mar grosso/muito grosso indica ondas que podem chegar a impressionantes 5 metros em uma extensa região entre Santa Catarina e o litoral sul do Rio de Janeiro. As ondas, que inicialmente virão de sudeste/nordeste, mudarão de direção para sudoeste/sudeste.

Vale lembrar que estes não são apenas números: representam condições realmente perigosas para embarcações de pequeno e médio porte, além de riscos para banhistas e frequentadores de praias.

Para quem está planejando atividades marítimas neste fim de semana entre o Sul e o Sudeste, a recomendação é clara: se possível, adie seus planos ou tome precauções extremas. Pescadores, surfistas e banhistas devem ficar super atentos às bandeiras e recomendações dos guarda-vidas.