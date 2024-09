Homem é preso em Curitiba por estupro de vulnerável e pornografia infantojuvenil

Um homem, de 26 anos, foi preso preventivamente por estupro de vulnerável, produção e armazenamento de material pornográfico infantojuvenil, na quarta-feira (4), no Centro de Curitiba, pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).

Até o momento, segundo a polícia, quatro vítimas foram identificadas. Além da prisão, os policiais civis cumpriram um mandado de busca e apreensão domiciliar. Foram apreendidos o celular e o computador do investigado, que serão encaminhados à perícia.

Crianças da própria família

De acordo com o delegado da PCPR Thiago Soares, as investigações tiveram início há quatro meses após a equipe policial receber denúncias informando que o indivíduo estaria praticando atos libidinosos contra crianças da própria família.

Foram identificadas quatro vítimas, com idades entre 2 e 10 anos. No decorrer das diligências, foi apurado que o homem filmava e armazenava os conteúdos dos crimes, praticados nos municípios de Curitiba e Pontal do Paraná, e no estado de Santa Catarina.

Crimes anteriores

Ainda de acordo com a polícia, esta não é a primeira vez que o homem detido em Curitiba tem envolvimento com este tipo de crime. “Ele já é condenado pelo crime de armazenamento de material pornográfico em outra situação e estaria pagando prestação de serviço à comunidade. Mesmo assim, continuou cometendo os atos, deixando de ser virtual e explorando sexualmente crianças do próprio convívio”, explica Soares.

A prisão preventiva foi representada pela PCPR e deferida pelo judiciário. Após o cumprimento da ordem judicial, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Denuncie

A PCPR solicita a colaboração da população no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se a violência estiver ocorrendo naquele momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

