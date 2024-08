Homem é preso em Curitiba após propostas sexuais para menina de 13 anos

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um homem, de 51 anos, pelos crimes de perseguição e favorecimento à prostituição de criança ou adolescente. A captura aconteceu nesta terça-feira (27), em menos de cinco horas após o crime, em Curitiba.

Segundo o delegado da PCPR Fabiano Oliveira, as diligências tiveram início após a mãe da vítima comparecer na delegacia e relatar que o suspeito teria abordado a adolescente, de 13, em via pública, perguntando-lhe se conhecia alguém que fizesse serviço de diarista.

A vítima teria respondido que a avó prestava esses serviços, porém o indivíduo afirmou que precisava de alguém como a adolescente e pagaria o valor que ela quisesse. Ainda, teria dito que a menina poderia levar a irmã, de 4, durante a prestação do serviço.

“Ainda no 13º Distrito Policial, por meio de sua genitora, a adolescente relatou que reconheceu que o mesmo homem a teria perseguido, com o mesmo veículo, há cerca de dois meses, andando lentamente em via pública, acompanhando o passo da adolescente, alterando a velocidade do veículo à medida que ela acelerava ou diminuía o passo”, conta o delegado.

Diante da denúncia, os policiais civis efetuaram diligências de imediato para identificar o autor e o carro utilizado no crime. Em menos de cinco horas após o delito, o indivíduo foi localizado.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes e encaminhado ao sistema penitenciário. A PCPR também apreendeu o veículo em razão de débitos com a fazenda pública, com registros no sistema de duas ordens de bloqueio judicial.

Sabe de alguma coisa? DENUNCIE!

Aquele que tomar conhecimento da prática de algum crime contra criança ou adolescente deve denunciar. A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de violência contra crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo naquele momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

