A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um homem pelo crime de feminicídio contra a companheira, na tarde de quarta-feira (05), em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

De acordo com a delegada da PCPR El Santos de Freitas, o homem e a mulher estavam usando entorpecentes em casa quando, após uma discussão, o suspeito efetuou cerca de 22 golpes de faca contra a vítima.

Após o crime, o homem fugiu com auxílio do próprio pai para um matagal, perto da residência. Em decorrência de diligências efetuadas na região, os policiais civis foram alertados por populares sobre o feminicídio e se deslocaram até a casa da vítima.

Durante a procura, a equipe policial enxergou pai e filho correndo na mata. Ao entrou no matagal, a polícia encontrou a dupla escondida em uma clareira.

Homem acusado de feminicídio já havia sido preso por violência doméstica

Os dois homens foram detidos e encaminhados à delegacia da PCPR em Almirante Tamandaré. O companheiro da mulher foi autuado em flagrante por feminicídio e encaminhado ao sistema penitenciário.

Já o pai do suspeito foi ouvido e liberado. “Não foram colhidos elementos suficientes da participação do homem no crime. Sabemos que ele ajudou o filho a se evadir, mas no ato em si, não podemos afirmar”, explicou a delegada.

Ainda conforme apurado, o suspeito já foi preso em flagrante no final de 2023 por uma situação de lesão corporal em violência doméstica contra a companheira.

Canais de denúncia de crimes contra a mulher no Paraná

A PCPR incentiva a colaboração da população com informações sobre crimes contra a mulher. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.

