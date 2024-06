Uma pessoa ficou gravemente ferida após uma colisão traseira envolvendo três caminhões, no Contorno Leste (BR-116), no limite entre Curitiba e São José dos Pinhais, na manhã desta quinta-feira (06).



O Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi acionado para atender o motorista de um dos veículos que ficou preso entre as ferragens. No local, segundo o BPMOA, foi feito atendimento médico e transporte de uma vítima masculina, de 38 anos ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

A informação inicial é de que os caminhões estavam parados, por causa do congestionamento, quando um terceiro veículo bateu atrás. O acidente aconteceu no km 104, na pista sentido Cidade Industrial de Curitiba.

Vídeo: Divulgação/BPMOA

Bloqueio e congestionamento

A rodovia teve que ser totalmente bloqueada para atendimento da vítima. Por volta das 10h da manhã, a fila no Contorno Leste passava dos 10 km de congestionamento, no sentido Campo Largo.

A lentidão também reflete na BR-376, antes da alça de acesso, para o motorista que está sentido capital ou vai acessar a BR-116. Por conta do bloqueio, um desvio foi feito no local, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Foto: Divulgação/BPMOA

Projeto Parceiro da Escola Confira as 200 escolas que podem ser terceirizadas no Paraná Nova fábrica Gigante do leite no Paraná faz investimento milionário Impasse Governo do Paraná pede a prisão da presidente do sindicato dos professores