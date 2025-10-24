Homem é preso após invadir casa e agredir ex-esposa na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 41 anos, em flagrante pelo crime de lesão corporal contra a ex-esposa. A ação aconteceu nesta sexta-feira (24/10), em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

De acordo com o delegado da PCPR Eduardo Kruger, a vítima compareceu à unidade policial nas primeiras horas da manhã de sexta-feira, bastante machucada, para registrar o boletim de ocorrência e solicitar medidas protetivas de urgência.

“Segundo o relato da mulher, o agressor teria invadido sua residência alcoolizado e, em seguida, iniciado as agressões físicas”, explicou.

A mulher foi atingida com cabeçadas no rosto, socos, chutes nas costelas e no peito, além de ter tido bebida jogada no rosto. Durante o ataque, o homem também a ameaçou de morte, dizendo que, caso ela o denunciasse, ele “terminaria o que começou”.

Diante da gravidade dos fatos e pelo o crime ter sido recente, foi determinada a imediata busca pelo suspeito, que ainda se encontrava em situação de flagrante delito.

A equipe de investigação localizou o homem escondido nos fundos de uma residência no bairro Capela Velha, em Araucária. O suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.