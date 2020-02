Um homem de 57 anos foi preso quarta-feira (5) em um banco no Centro de Curitiba ao tentar sacar um cheque de R$ 50 milhões. Ao se deparar com o valor milionário, a gerente da agência do Santander acionou a Polícia Civil, que foi ao banco e prendeu o homem em flagrante por estelionato.

+ Leia mais: Já ouviu falar da Lua de Neve? Ela vai aparecer neste sábado (8)

De acordo com o delegado Victor Loureiro, da Delegacia de Furtos e Roubos (DFR), o homem alegou que atuava com importações e exportações e os R$ 50 milhões seriam de uma transação comercial. Entretanto, ele não disse o nome da empresa pela qual atuaria e nem os países com os quais teria feito a transação. “As informações não batiam e a gerente desconfiou”, resume o policial.

LEIA+ Falso remédio de coronavírus leva dona de farmácia a ser autuada na região de Curitiba

Apesar disso, o cheque – uma ordem de pagamento emitida pelo próprio banco – é oficial. Tanto que a gerente chegou a ligar para a central do banco em São Paulo para conferir se a ordem de pagamento realmente havia sido emitida. A administração da instituição financeira, entretanto, disse que não existia nenhum gerente com o nome de quem assinou a ordem de pagamento.

+ Veja também: Mega Sena promete R$ 90 milhões para ganhador deste sábado. Aposte até as 19h

“A investigação agora segue para sabermos como ele conseguiu um cheque oficial do banco e quem providenciou o carimbo do gerente. Há mais gente envolvida”, afirma o delegado.