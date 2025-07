Homem é denunciado por manter mãe e filha em cárcere privado na RMC

Na última sexta-feira (25), o Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou Clauber Gandra Severino, acusado de manter mãe e filha em cárcere privado por 48 horas em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Ele foi denunciado pelos crimes de cárcere privado, roubo e extorsão.

Segundo o inquérito policial, as vítimas, de 52 e 87 anos de idade, foram ameaçadas enquanto permaneceram amarradas e sem alimentação adequada dentro do próprio apartamento.

Durante o período, o acusado subtraiu R$ 500 em dinheiro e um celular, obrigou as vítimas a emitirem dois cheques nos valores de R$ 8 mil e R$ 50 mil e a fornecerem cartão e senha bancária, com os quais realizou um saque de R$ 2 mil em um terminal.

O promotor de Justiça Alan Rogério Vendrame de Souza informou que foi determinada a quebra do sigilo de dados do celular do acusado, para apurar se outras pessoas estariam envolvidas no crime. O MP também requereu que o réu pague às vítimas uma quantia mínima como reparação pelos danos morais causados.

Acusado era conhecido das vítimas

As investigações apontaram que Clauber é casado há 19 anos com uma prima e sobrinha das vítimas. Ele já havia sido morador do mesmo prédio e, por isso, ainda possuía acesso à tag de entrada.

A polícia apurou que o acusado entrou clandestinamente no edifício e acessou o apartamento, cuja porta estava destrancada. Naquele momento, apenas a idosa estava em casa. A filha havia saído para a farmácia. Ao retornar, ambas foram surpreendidas, imobilizadas e mantidas amarradas e amordaçadas durante todo o período.

Na madrugada de 12 de julho, as vítimas aproveitaram um momento de descuido do agressor para jogar um bilhete pela janela com um pedido de socorro. O recado foi encontrado por um morador, que acionou a síndica e, em seguida, a polícia.

O acusado estava no apartamento quando os policiais chegaram e tentou fugir pulando para o imóvel vizinho. Com apoio de outro morador, que é policial militar, as equipes conseguiram entrar no local e prender o homem em flagrante.